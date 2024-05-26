نصائح من «حماية المستهلك» عند شراء الخطوط المحمولة والإنترنت

وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين، داعيًا لضرورة وضعها في الاعتبار عند شراء خطوط الهواتف المحمولة، موضحًا أنَّ الجهة المختصة بالفحص الفني لشكاوى الاتصالات هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويمكن التواصل معه من خلال الاتصال برقم 155، لتقديم الشكاوى عند التعرض لمشكلة أثناء شراء أو استعمال الخطوط المحمولة.

ما يجب مراعاته عند شراء الخطوط والإنترنت

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير ما يجب مراعاته عند شراء الهواتف وخطوط المحمول والإنترنت كما حددها جهاز حماية المستهلك، وجاءت كالتالي:

1- عند التوجه لشراء خط هاتف محمول يرجى التأكد من تسجيل بيانات الرقم القومي بشكل صحيح.

2- عند التعاقد على توصيل خدمة الإنترنت يجب التأكد من السرعة المتعاقد عليها والمناسبة للخط الأرضي والباقة المناسبة للاستخدام.

3- التأكد من الحصول على نسخة من عقد الخط المحمول أو خدمة الإنترنت.

انتبه عند شراء الهواتف المحمولة

1- تحديد الإمكانيات والمواصفات المطلوبة في الهاتف المراد شراؤه وعمل مقارنة جيدة قبل الشراء.

2- الاطلاع على مدة وشروط الضمان والتأكد منها.

3- معرفة أماكن وعناوين مراكز الصيانة المعتمدة الخاصة بخدمة ما بعد البيع.

4- الحصول على فاتورة للحفاظ على كل الحقوق التي يكفلها قانون حماية المستهلك.

5- فحص المنتج فحصاً كاملاً منافياً للجهالة والتأكد من عدم وجود عيوب ظاهرة مثل الكسر أو الخدش وكذلك توافر كل الإكسسوارات الملحقة بالمنتج.

ونبّه جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة معرفة حقوقهم والمطالبة بها، مشددًا على المستهلكين بالتبليغ الفوري عند التعرض لمخالفات وفي حالة عدم الالتزام من خلال التواصل فورًا بالجهاز عبر الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي ، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/، كما يُمكنكم الاطلاع علي دليل خدمات وحقوق المستهلك وتحميل النسخة الإلكترونية من خلال الدخول علي الرابط التالي https://shorturl.at/bewGI.