مشاهد من حفل زفاف ابن دعاء عامر.. إطلالة بسيطة للعروس (صور وفيديو)

في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء من الوسطين الفني والإعلامي؛ احتفلت الإعلامية دعاء عامر بزفاف ابنها سيف عيسى على عروس من خارج الوسط تدعى مريم حسام.

الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد وثقت مشاهد من حفل الزفاف، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، والتي جذبت انتباه المتابعين لإطلالة العروس البسيطة، وتحولت التعليقات إلى برقيات تهنئة لـ«سيف» ووالدته ودعوات بالسعادة والذرية الصالحة.

إطلالة عروس ابن الإعلامية دعاء عامر

مشاهد حفل زفاف ابن الإعلامية دعاء عامر التي وثقتها «عبد الحميد» عبر صفحتها على «إنستجرام» أظهرت تفاصيل إطلالة العروس التي ارتدت فستان بسيط من من التُلي، وحجاب مناسب لـ ستايل الفستان، كما اعتمدت المكياج الهادئ بلون الـ«نود»، والنمط الذي اختارته عكس ملامح رقيقة وشكل جذاب أثار انتباه المتابعين في التعليقات؛ وأعجبوا بالإطلالة.

ومن بين تعلقيات الجمهور على عروس ابن الإعلامية دعاء عامر: «ألف مبروك ما شاء الله عروسة مهذبة وبسيطة، ربنا يسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة»، و«ماشاء الله قمر، ألف ألف مليون مبروك، ربنا يسعدهم».

معلومات عن الإعلامية دعاء عامر

وبعد حفل زفاف ابن الإعلامية دعاء عامر في الساعات الماضية والإطلالة البسيطة التي خطفت الأنظار، يقدم «الوطن» معلومات عن سيف وعروسته، وفق صفحته الرسمية على «إنستجرام» كالتالي: