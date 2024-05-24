الصور الأولى من حفل زفاف نجل الإعلامية دعاء عامر

احتفلت الإعلامية دعاء عامر بحفل زفاف نجلها سيف، في إحدى قاعات الزفاف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الإعلامي خيري رمضان.

واقتصر الحفل على العائلتين والأصدقاء والمقربين، بالإضافة إلى الإعلاميين سناء منصور، دعاء فاروق، مفيدة شيحة، خيري رمضان، لمياء فهمي عبدالحميد، رولا خرسا، إيمان رياض، الفنان إدوارد، وآخرين.

جدير بالذكر، أنّ الإعلامية دعاء عامر، هي حفيدة الفنان زكريا الحجاوي صاحب المدرسة الشهيرة في الفن الشعبي، وقدّمت العديد من البرامج الاجتماعية عبر عدة محطات تلفزيونية.