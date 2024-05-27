موعد مبارة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز الليلة

يلتقي فريقي الزمالك والاتحاد السكندري على ستاد الجيش، اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري، إذ يسعى الزمالك لتعويض النقاط التي خسرها في مباراته الأخيرة بعد تعادله أمام فريق مودرن فيوتشر، في الوقت ذاته يسعى فريق الاتحاد لتعويض تعادله أمام زد في الجولة السابقة.

موعد مبارة الزمالك والاتحاد فى الدوري وحكام المباراة

هذا ومن المقرر أن يطلق الحكم الدولي محمد معروف صافرة بداية مبارة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة 7 مساء، ويساعده كل من الحكام أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم محمد حكم رابع، وعلى تقنية الفار كلا من الحكام عمر الشناوي وعمر وفا.

ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري فى جدول الدوري المصري

- يحتل فريق الزمالك المركز الـ13 في الدوري المصري، وذلك برصيد 25 نقطة، حصدها من 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 4، وهزم في 5 مباريات.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، حصدها من 24 مباراة، إذ فاز في 9 مباريات و9 تعادلات فى حين خسر 6 مباريات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

هذا ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للدوري المصري، أحداث المبارة المرتقبة مساء اليوم.