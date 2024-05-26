معلومات عن لاعب الزمالك بعد احتفاله بفوز الأهلي وإمام عاشور ببطولة إفريقيا

عقب تتويج الأهلي باللقب الـ 12، بدوري أبطال أفريقيا، والتي تعد البطولة القارية الأولى لإمام عاشور لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، تسبب منشور على صفحات التواصل الاجتماعي في إثارة الجدل.

وخلال الساعات الماضية، هنأ ياسين حافظ، لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك، زوج شقيقته «ياسمين» اللاعب إمام عاشور، عقب تتويج المارد الأحمر باللقب، إذ وضع صورته عبر حسابه على انستجرام، مع الكأس، معلقا: «أحسن لاعب في أفريقيا والله».

وعلى الفور انقسمت الآراء بين الجماهير على ما نشره ياسين حافظ، ليتصدر محركات البحث على الفور.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن ياسين حافظ، شقيق زوجة إمام عاشور، وفقًا لحسابه الرسمي عبر «إنستجرام»

من هو ياسين حافظ؟

- مواليد 2005.

- يبلغ من العمر 18 عاما.

- يعد من أبرز أسماء ناشئي القلعة البيضاء، ثم فريق شباب نادي الزمالك.

- يلعب ياسين في مركز الهجوم.

- شقيق ياسمين حافظ، زوجة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، والزمالك السابق.

- في العام الماضي، تعرض لأزمات عقب انتقال إمام عاشور للأهلي، قبل أن يعلن انتهاء الأزمة بشكل نهائي، وعودته للانتظام في التدريبات بالنادي الأبيض، مدونًا حينها: «الحمد لله تواجدت اليوم بنادي الزمالك، بيتي الأول والأخير، البيت الكبير لي، ولكل من يرتبط اسمه بنادي الزمالك الذي يحتوي كل أبنائه».

- في أكتوبر الماضي، تسبب في أزمة للاعب إمام عاشور، الذي هنأه بتسجيله هدفين لصالح الزمالك في شباك نادي أسيوط بدوري الجمهورية.