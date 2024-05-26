بشرى للأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.. «التاسعة ممكن»

أصبح فريقي الأهلي والزمالك على مشارف مواجهة قارية تاريخية جديدة، بعد أن ضربا موعدا مصريا خالصا في السوبر الأفريقي، عقب تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، ليلحق بالزمالك الذي توج قبله بأيام بلقب الكونفدرالية.

بعد دقائق من إطلاق حكم لقاء الأهلي والترجي التونسي صافرة النهاية، معلنا تتويج المارد الأحمر بدوري الأبطال، أصبح حديث جماهير القطبين عن مباراة السوبر التي ستجمعهما في يونيو المقبل، وفقا للموعد المبدئي الذي حدده الاتحاد الأفريقي «كاف».

بشرة خير للأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

«التاسعة يا أهلي» هكذا كتبت جماهير المارد الأحمرعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مطالبة اللاعبين بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، وهو ما أعاد للأذهان مباراة القرن التي جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019.

في نسخة 2019 من دوري أبطال أفريقيا، كان الأهلي أيضا يبحث عن اللقب التاسع في تاريخه حينها، ليحقق فوزا دراميا على الزمالك بهدف محمد مجدي أفشة القاتل في الدقائق الأخيرة، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، وهو ما اعتبرته جماهير المارد الأحمر بشرة خير قبل مواجهة السوبر.

هل يكسر الزمالك لعنة «التاسعة» في مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

في المقابل يسعى الزمالك لكسر لعنة «التاسعة» التي حلت في دوري أبطال أفريقيا، من خلال تتويجه بلقب السوبر الأفريقي، وضرب عصفورين بحجر من خلال حصد لقب قاري جديد، والفوز على الغريم التقليدي الأهلي في مباراة ستسجل في تاريخ القطبين، حيث أنها لم تتكرر منذ 30 عاما، حيث تواجه الفريقان في نسخة 1994، وهي البطولة التي حسمها الزمالك حينها.