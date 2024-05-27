بوريل: اتهام مدعي «الجنائية الدولية» بمعادة السامة أمر غير مقبول

قال مفوض السياسة الخارجية الأوربية جوزيب بوريل، في بيان عاجل صباح اليوم الإثنين، إن الاتهام بمعاداة السامية بحق المدعي العام للجنائية الدولية غير مقبول.

تصرفات إسرائيل تجبر أوروبا على تطبيق قرار العدل الدولية

وتابع في البيان المنشور عبر موقع الخارجية الأوروبية: «علينا احترام ما صدر عن محكمة العدل الدولية والمطالبة بتطبيقه، ومقتل أكثر من 30 شخصًا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار العدل الدولية، فإسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت منها محكمة العدل الدولية وقفه».

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.