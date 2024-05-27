فنادق الغردقة تواجه الموجة الحارة بمهرجانات «الفوم» على الشواطئ (صور)

نظم عدد من فنادق الغردقة، اليوم الاثنين، مهرجان الفوم على الشواطئ، بمشاركة الآلاف من نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتوافد المصطافين.

مهرجان الفوم وتنشيط الحركة السياحية

وقال سامح جمعة، الخبير السياحي بمحافظة البحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن مجموعة من الفنادق السياحية نظمت مهرجان الفوم على الشواطئ في منطقة هاواي شمال مدينة الغردقة، بهدف إدخال السرور على السياح من المصريين والأجانب.

وذكر مصطفى نصار، مدير أحد الفنادق السياحية في الغردقة، لـ«الوطن»، أن الآلاف من النزلاء شاركوا في مهرجان الفوم، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وإقبال المصطافين على الشواطئ.

تنشيط السياحة بفنادق الغردقة

وأوضح محمد جمال، مدير فندق سياحي بالغردقة، لـ«الوطن»، أن مهرجان الفوم يُنظم في موسم الصيف على الشواطئ باستخدام مدفع مياه وكميات من الصابون السائل وخزان كبير.

وأشار إلى أن هذا المهرجان يلقى إعجاب السياح من المصريين والأجانب، والذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا، مما يسهم في الترويج السياحي لمدينة الغردقة.