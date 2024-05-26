زيادة نسبة الإشغالات في فنادق الغردقة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة

تشهد فنادق الغردقة إقبالا كبيرا من رواد السياحة الداخلية تزامنا مع بدء موسم الصيف، وانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، إذ ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90%.

ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى توافد الآلاف على فنادق الغردقة من عملاء السياحة الداخلية، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات لتتجاوز حاجز 90% في عدد من الفنادق.

كما توقع «أبو المجد» انتعاش السياحة الداخلية هذا الموسم تزامنا مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، إذ تتلقى الفنادق عددا كبيرا من الحجوزات.

انخفاض أسعار الحجوزات بالفنادق

فيما أشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى انتعاش حركة السياحة الداخلية تزامنا مع توافد آلاف المصطافين على فنادق الغردقة خلال الشهر الجاري، الذي يشهد انخفاض الأسعار مقارنة بشهر يونيو، بينما ترتفع الأسعار بنسبة 25% في شهري يوليو وأغسطس، نظرا لزيادة الإقبال الشديد عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.