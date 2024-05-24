قطع المياه في عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له مساء اليوم الجمعة لمدة 8 ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباح غدا السبت، للقيام بأعمال الصيانة، إضافة إلى قطع المياه عن منطقة هضبة الأهرام لمدة 4 ساعات، بدءا من الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الساعة الرابعة صباح السبت، لتركيب طلمبة مياه جديدة برافع لزيادة الضغوط ومجابهة الزيادة السكانية بالمنطقة.

الالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بالجيزة

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحسين ضغوط المياه بمنطقة هضبة الأهرام، والالتزام بالجدول الزمني لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

إزالة أي معوقات لتسهيل عمل شركة المياه بالجيزة

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لتسهيل عمل الشركة، لافتا إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

إعادة ضخ المياه لبعض المناطق بالجيزة

فيما أعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، صباح اليوم، ضخ المياه لتصل تدريجيا لمناطق «المساحة، العشرين، كفر طهرمس، حسن محمد، التعاون، المطبعة، الطوابق، المريوطية»، بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بمحبس مياه قطر 600 مم على خط المياه قطر 1000 مم بمنطقة كعابيش بفيصل.