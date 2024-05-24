قطع المياه في عدة مناطق بـ3 محافظات للصيانة الدورية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة لها بمحافظات أسوان والجيزة والدقهلية، للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

مدة انقطاع المياه في مناطق أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق «طريق كسر الحجر بالكامل - شرق البندر - وسط البلد - أرض أبو شوك - شارع السماد من السيل إلى الجوزيرة - مطلع تقسيمات الصداقة الجديدة - أرض الجميلي - النفق - الحصايا - الشادر»، اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 12 مساء غدا السبت، موضحة أن سبب الانقطاع القيام بأعمال ربط خط مياه الشرب بشارع كسر الحجر بجوار المستشفى الجامعي بالسيل.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في الجيزة

كما أعلنت شركة المياه بالجيزة، قطع المياه عن مركز الصف والقرى التابعة له لمدة 8 ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى السادسة صباح غدا السبت، لإنهاء أعمال الصيانة في خط المياه العكرة قطر 1200 مم.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

أسباب انقطاع المياه بالدقهلية

وفي الدقهلية أعلنت شركة المياه انقطاع المياه غدا السبت بدءا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 2 مساء لمدة 8 ساعات، في قرى طماي الزهايرة والزهايرة وميت غريطة والمخازن ورافع بطاش وأبو لبن وكفر بدوي وديو الوسطي والعزب التابعة لها، لقيام الشركة بأعمال غسيل وتطهير المروق الخاص بمرفق مياه الوابورات.