قطع المياه عن أجزاء من الجيزة غدا.. تعرف على الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه بعدة أماكن غدًا الجمعة، نظرًا للقيام بأعمال الصيانة وتقوية بعض الشبكات، مناشدة المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أماكن قطع المياه غدًا الجمعة بمحافظة الجيزة ومواعيدها، لعدم تأثيرها على خدمات المواطنين واحتياجاتهم.

قطع المياه عن هضبة الهرم

أكدت الشركة قطع المياه عن هضبة الهرم لمدة 4 ساعات من الساعة 12 ليلاً يوم الجمعة الموافق 24 مايو 2024، وحتى الساعة 4 صباحًا يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، لإتمام عملية تركيب طلمبة مياه جديدة برافع الهضبة؛ لزيادة وتحسين ضغوط المياه ومجابهة الزيادة السكانية.

قطع المياه عن مركز الصف لمدة 8 ساعات

وأشارت إلى قطع المياه عن مركز الصف لمدة 8 ساعات ابتداءً من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت، لإنهاء أعمال الصيانة، حيث تقوم شركة المياه بأعمال الصيانة بخط المياه العكرة ذي قطر 1200 مم.

وكلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية، ومتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، مشيرًا إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، يمكن طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن 125.