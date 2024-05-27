نائب محافظ المركزي يرأس مؤتمر فرص الاستثمار في البورصة

يترأس رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع الافتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية، على مدار أربعة أيام.

المؤتمر يقدم رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية

يبدأ المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Virtual Conference يوم 27 مايو ويستمر حتى 30 مايو، ويُقدَم رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية لمؤسسات مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا ومصر.

وسيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 25 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة وأخرى ثنائية.

ويسعى المؤتمر لترويج الفرص الاستثمارية في سوق المال المصرية، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.