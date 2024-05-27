الفرقة القومية للموسيقى تتغنى بأعمال عبد الوهاب ووردة الخميس المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا للفرقه القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 30 مايو، على مسرح الجمهورية.

«القومية للموسيقى» تتغنى بأعمال عبد الوهاب

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والمطربة وردة، منها «كنت فين، وأه منك يا جارحني، لولا الملامة، مالي، والله مانا سالي، وغيرها».

محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة، ويعد أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بعدة ألقاب منها موسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطربا بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917، وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية.

أما المطربة وردة ولدت في عام 1939 بفرنسا، ثم جاءت إلي مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية فى فيلم المظ وعبده الحامولي، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت وطني الأكبر وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972، عادت إلى مصر، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية.

قدمت وردة ثروة فنية هائلة تمثلت في مئات الأغاني الوطنية والعاطفية، التي غزت بها قلوب الملايين في الوطن العربي، ورحلت في 17 مايو 2012.