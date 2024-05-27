فنانون يدينون قصف مخيمات رفح الفلسطينية: السلام على أرض كل من عليها يقاوم

حالة كبيرة من الغضب والوجع انتابت فنانين مصر، بعد قصف مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والمصابين.

دنيا سمير غانم تدين ضرب مخيمات رفح الفلسطينية

وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بمنشور عبر خاصية ستوري، على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكتبت: «السلام على أرض كل من عليها يقاوم».

وقالت الفنانة منة فضالي: «يا رب يلطف بأهلنا.. يا رب في رفح وغزة وفلسطين وشعبها.. يا رب قادر علي كل شيء».

وكذلك الفنانة شيماء سيف التى كتبت منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام قالت فيه «ربنا ينصركم يارب ويخسف بهم الأرض قادر كريم».

وكتبت الفنانة حنان مطاوع: «فلسطين في القلب، النصر والعزة والنصر القريب إن شاء الله».