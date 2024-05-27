إليسا تعلق على قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «الإنسانية ماتت أمس»

نشرت الفنانة إليسا «ستوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لأحد منشوراتها وهي تعلق على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات النازحين برفح الفلسطينية أمس، معبرة عن حزنها الشديد ودعمها لهم، داعية المولى عز وجل أنّ يرحمهم جميعاً.

إليسا تعلق على قصف رفح الفلسطينية

وقالت إليسا في الـ«ستوري»: «الصور والأصوات من رفح لم تذهب من عقلي، الإنسانية ماتت أمس وصرلها من 7 تشرين ميتة، يارب لو شو ما صلينا قليل وشو ما طلبنا ما رح يكفي، ارحم الناس والأطفال وارحم فلسطين».

محمد سلام يدعم فلسطين

ويذكر أنّ هناك مجموعة من الفنانين الذين قدموا الدعم لفلسطين وساندوها وعلقوا على القصف الذي حدث برفح الفلسطينية أمس، ومن ضمنهم الفنان محمد سلام الذي علق من خلال صورة نشرها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلاً: «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ».