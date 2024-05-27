محافظ القاهرة يكلف بتوفير بيئة ملائمة للامتحان لطلاب الدبلومات الفنية

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التقرير اليومي لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 والتي بدأت يوم السبت الماضي 25 مايو، وتستمر حتى 28 يونيو المقبل، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

توافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة تواجد المرواح بكل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بجميع الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة .

وأكّد محافظ القاهرة ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكل العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتصدي بكل حزم لأى محاولة للغش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كذلك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد أداء الامتحان.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ضرورة التأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة مع عدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

يذكر أنَّ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية 51989 طالبا وطالبة، موزعين على 194 لجنة بجميع إدارات القاهرة.