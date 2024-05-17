محافظ القاهرة: مساجد آل البيت شهدت أعمال تطوير غير مسبوقة

أدى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد السيدة زينب بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأعمال تطويره أوائل هذا الأسبوع بحضورالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تطوير المساجد

وأكد محافظ القاهرة على أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه بصفة خاصة كان السبب الأول لخروج أعمال التطوير على هذا المستوى المتميز الذي يليق بمكانة هذه المساجد.

دعم مساجد آل البيت

ووجه محافظ القاهرة الشكر للرئيس السيسي على هذا الاهتمام والدعم مؤكدًا أن مساجد آل البيت شهدت أعمال تطوير واهتمام غير مسبوقة فى عهده كمساجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة، والسيدة رقية والسيدة فاطمة النبوية، كما يتم تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، مثلما حدث بشارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت النبي مما سيكون له أثر كبير على زيادة السياحة الدينية لمحبي زيارة مساجد آل البيت من داخل وخارج مصر.