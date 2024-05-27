تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات.. تصل إلى الحبس 7 سنوات

مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في يومها الثالث، تزداد أهمية تأكيد خطورة الغش وتسريب الامتحانات لما لها من عواقب وخيمة على الطالب والمجتمع ككل، إذ حدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة على كل من يرتكب هذه الجرائم تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

عقوبة تسريب الامتحانات من سنيتن إلى 7 سنوات حبس

ونصت المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد

الغرامة المقررة لتسريب الامتحانات

أما عن الغرامة المقررة لتسريب الامتحانات، فقد أوضح القانون ذاته أنّها غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة والتي تمّ استخدامها في تسريب الامتحان.