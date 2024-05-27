رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح شهادات القراءات بمجمع مدينة نصر

تفقد أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الاثنين، مركز تصحيح شهادات القراءات بمراحلها الثلاث (التجويد- العالية- التخصص)، والمنعقد بمجمع مدينة نصر النموذجي بمدينة نصر، ورافقه الدكتور أبو اليزيد سلامة، رئيس لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات.

مراجعة أوراق الإجابات

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ضرورة مراجعة أوراق الإجابات أكثر من مرة حتى لا يضيع مجهود الطلاب والطالبات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بخصوص التصحيح.

طلاب القراءات

وأوضح أنَّ الأزهر يعول كثيرا على طلاب القراءات، خاصة وأنهم يتعلمون قراءات القرآن الكريم ورواياته وطرقه بالقراءات العشر الصغرى والكبرى على يد متخصصين في علوم القراءات، وعليهم مسؤولية كبيرة في تعلم ما درسوه جيدا وتعليمهم غيرهم، لينتشر الحافظين لكتاب الله المتقنين لعلوم القراءات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لشهادة التجويد 2862، منهم 1197 طالبا، و1665 طالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين لشهادة العالية 1673، منهم 834 طالبا، و839 طالبة، في حين بلغ عدد المتقدمين لشهادة التخصص 1204، منهم 699 طالبا و505 طالبات، بإجمالي 5739 طالبًا وطالبة لشهادات القراءات بمراحلها الثلاث، مقسمين على 49 لجنة على مستوى الجمهورية.