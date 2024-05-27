«الإصلاح والنهضة»: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة وضرورية

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتصريح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، حول استئناف جلسات الحوار الوطني، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا تلك الخطوة بأنها مهمة وضرورية، لضمان فاعلية الحوار، وسرعة تنفيذ مخرجاته بالتعاون مع الحكومة.

تعزيز فعالية الحوار الوطني

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إدراج موضوعات السياسة الخارجية والأمن القومي ضمن أعمال اللجان، يمكن أن يعزز فعالية الحوار الوطني، ويرفع مستوى الوعي والنضج بين القوى السياسية والمواطنين، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

وأكد أن مجلس الأمناء يركز حاليا على متابعة مخرجات المراحل السابقة من الحوار وسرعة تنفيذها بشكل فعال وتكاملي، مشيرا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يعمل على تجهيز العديد من الملفات لتقديمها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.