رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة للطيران المدني بالقاهرة

افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بالنيابة الإدارية للطيران المدني بالقاهرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلي للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو الوحدة.

منظومة التحول الرقمي

وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل أعضاء النيابة لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وترسيخ دعائم دولة القانون.

استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وتنضم نيابة الطيران المدني إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظات الإسكندرية، وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، وسوهاج، ونيابات مدينة بنها، ومدينة المنصورة، ومدينة الزقازيق، في ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا إلى العدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.