محامي عباس أبو الحسن يكشف مصير سيدتين دهسهما الفنان بالسيارة

استقرت الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن، بعد إجرائه عملية جراحية في قدمه، فور إصابته بتمزق في وتر «أكيليس» نتيجة تعرضه لحادث سير في منطقة الشيخ زايد، والذي أسفر عن إصابته وسيدتين.

تطورات الحالة الصحية لـ عباس أبو الحسن

وأكد حسن أبو العينين، محامي عباس أبو الحسن في تصريح لـ«الوطن»، أن حالة موكله استقرت حاليًا ويواصل العلاج داخل الجبس لمدة 6 شهور.

وعن حالة السيدتين المصابتين قال محامي عباس أبو الحسن: «منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال وستعود إلى منزلها، وتحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها ما زالت في غرفة العناية المركزة وتحتاج إلى دعواتكم».

معاناة عباس أبو الحسن

وعانى عباس أبو الحسن خلال الأيام الماضية من صعوبة شديدة في الحركة، إذ استخدم الكرسي المتحرك للتنقل في بعض الأوقات، وأحيانًا استخدم «عكاز» قبل إجراء العملية.