فيلم السرب يتصدر المركز الأول في شباك التذاكر بإجمالي إيرادات 35 مليون جنيه

لا زال فيلم السرب يتصدر المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، فمنذ بداية طرحه من 3 أسابيع تخطت إيراداته الإجمالية ملايين الجنيهات، إضافة إلى حصوله على إشادة نقدية وجماهيرية منذ انطلاق عرضه بالسينما.

إيرادات فيلم السرب

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم السرب حقق أمس 515 ألف جنيه إيرادات، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، مقتربا من تحقيق 36 مليون جنيه كإجمالي إيرادات.

أحداث فيلم السرب

تدور قصة فيلم السرب من خلال قصة حقيقية عن ملحمة مصرية في الرد بقوة وحزم وصفع داعش الإرهابية بعد خطفها مجموعة من المصريين في ليبيا وإعدامهم، ولم تتوان الدولة المصرية في الاحتفاظ لنفسها بحق الرد، وهي ملحمة وطنية تكشف عظمة مصر والدور الوطني الذي قامت به القوات الجوية عام 2015.

أبطال فيلم الممر

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد السقا، محمد ممدوح، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، مصطفى فهمي، شريف منير، أحمد حاتم، محمود عبد المغني، دياب وكريم فهمي، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.