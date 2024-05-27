خطوات الحجز في رحلات الحج الداخلي 1445 من خلال تطبيق نسك

يهتم كثير من مواطني السعودية، بمعرفة خطوات الحجز في رحلات الحج الداخلي 1445، خصوصًا مع بدء موسم الحج في المملكة، كما تتيح وزارة الحج والعمرة باقات عدة لراغبي أداء الشعائر المقدسة الداخل التي شهدت انخفاضًا في بعضها، فضلًا عن فرصة التسجيل إلكترونياً، سواء عبر الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك.

خطوات الحجز في رحلات الحج الداخلي 1445

- تبدأ خطوات الحجز في رحلات الحج الداخلي 1445 بالدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة.

- الضغط على إنشاء حجز جديد في الصفحة الرئيسية للموقع.

- اقرأ الشروط والأحكام المتعلقة بالحج ووافق عليها.

- اقرأ الباقات المتاحة لحجاج الداخل واختر المناسب لك ، سواء الأسعار والمواصلات والإقامة والخدمات الصحية وغيرها.

- يتاح إضافة مرافقين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

- إضافة مِحرم اختياريًا إذا كنت تحتاج إليه (الزوج، الأخ، الابن، الأب).

- ادخل بيانات الحساب البنكي.

- اختر طريقة السداد التي تفضلها.

- تأكد من صحة جميع البيانات والمعلومات

- انقر على زر إتمام الحجز.

- سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال تحتوي على رقم الحجز والباقة والمبلغ المدفوع والمتبقي وموعد الحج.

- ستظهر هذه المعلومات على لوحة المستخدم على الموقع أو التطبيق.

خطوات الحجز في رحلات الحج الداخلي 1445 عبر تطبيق نسك

- أما في حال كنت ترغب في حجز رحلتك عبر تطبيق نسك، اتبع خطوات الحجز في رحلات الحج الداخلي 1445 كالتالي:

- تحميل تطبيق نسك من متجر التطبيقات.

- انتقل إلى قسم خدمة الحجاج في التطبيق.

- اقرأ الشروط والأحكام المتعلقة بالحج ووافق عليها.

- استكمال الخطوات مثل الخطوات السابقة.