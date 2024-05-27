ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟.. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعي

الحج شعيرة من شعائر الإسلام، وفريضة من الفرائض التي فرضها الله تعالى على مَن يستطيع أداءها جسمانيا وماديا؛ وقال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، ومع انطلاق موسم الحج 2024 تكثر الأسئلة حول الحج وشعائره، وعدد من الأمور المتعلقة به، ومنها تزوير تأشيرة الحج، إذ يقدم البعض على فعل هذا الأمر قبل السفر لأداء الحج.

حكم الحج بتأشيرة مزورة

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فيديو عبر القناة الرسمية للدار على موقع يوتيوب، إن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولي الأمر، وتزوير تأشيرة الحج إثما كبيرا، فلا يجوز للحاج أن يزور التأشيرة وأن يذهب بدونها، لأن في ذلك مخالفة لطاعة ولي الأمر، وأضاف أنه في حال الحج بهذه الطريقة فإن أركان الحج تعتبر صحيحة، ولكنه يتحمل إثم تزوير التأشيرة.

تزوير تأشيره الحج

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء في حكم تزوير تأشيرة الحج، إن تأشيرات الحج من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.