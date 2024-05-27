بعد اعتماد اليونسكو لأول مدينة مصرية تطبقها.. ما هي معايير الحد من تسونامي؟

في الأيام الماضية اعتمدت منظمة اليونسكو محافظة الإسكندرية، كأول مدينة في إفريقيا وجمهورية مصر العربية تطبق معايير للحد من مخاطر موجات تسونامي؛ كإجراء طبيعي للحماية من ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر التي تحذر منها دائمًا الهيئة العامة للبحار والمحيطات، والتي تؤدي إلى غرق المدن الساحلية وتعرضها للغرق، فما هي هذه المعايير؟.

ما هي معايير الحد من تسونامي؟

بعد اعتماد الإسكندرية كأول مدينة مصرية وإفريقية تطبق معايير الحد من خطر تسونامي، نذكرها في السطور التالية وفق موقع «courses»:

تجنب مناطق الفيضانات، فيجب أن تكون موقع المباني أو البنية التحتية في المدن الساحلية بعيدة عن منطقة الخطر أو تحديد موقعها على نقطة عالية.

يمكن للغابات أو الخنادق أو المنحدرات أو الحواجز أن تبطئ الأمواج وتصفية الحطام، ويعتمد نجاح هذه الطريقة على التقدير الصحيح لقوة التسونامي، لذا؛ فإن وجود حواجز منيعة كالسابق ذكرها في المدن الساحلية يحميها.

من معايير الحماية من تسونامي توجيه المياه إلى الجدران والخنادق والطرق ذات الزوايا الموضوعة بشكل استراتيجي، من الناحية النظرية، يمكن للسدود المسامية أن تقلل من تأثير الموجات العنيفة.

يجب بناء الجدران والمدرجات الصلبة والسواتر وهياكل مواقف السيارات لمنع الأمواج.

خطر الغرق يهدد المدن الساحلية

في 2017 انتشرت دراسة تتوقع ارتفاع مستويات سطح البحر بشكل أسرع يصل إلى 10 أقدام خلال 50عامًا من نشر الأبحاث، بحلول 2067، وطالب العلماء وقتها بضرورة حماية المدن الساحلية بشكل عاجل مثل نيويورك وميامي، وأشارت الدراسة التي أجراها 17 خبيرًا في المناخ إلى أن معدلات ذوبان الأنهار الجليدية قد تم الاستهانة بها بشكل كبير، وأن أعدادًا كبيرة من الأشخاص الذين يقيمون على شواطئ البحار يمكن أن يكونوا تحت الماء في غضون بضعة عقود فقط سوف يحتاجون إلى إعادة توطينهم.

الدراسة تحمل عنوان «ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف العاتية: أدلة من بيانات المناخ القديم، ونمذجة المناخ، والملاحظات الحديثة على أن الاحتباس الحراري بمقدار درجتين مئويتين أمر خطير» نُشرت لأول مرة في مجلة كيمياء وفيزياء الغلاف الجوي (ACP)، المؤلف الرئيسي جيمس هانسن، عالم المناخ الرئيسي السابق في وكالة ناسا.