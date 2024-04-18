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دراما المتحدة

تحذيرات من تسونامي في إندونيسيا نتيجة تساقط الحمم البركانية في البحر (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
09:20 ص | الخميس 18 أبريل 2024
أرشيفية

أرشيفية

حذّرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحمم البركانية في البحر، إذ بدأت أجهزة الطوارئ عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طلب من السكان عدم الاقتراب أكثر من 6 كيلومترات منه.

وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية إغلاق مطار مانادو، القريب من بركان ثائر، بسبب تناثر الرماد البركاني، الذي من شأنه الإضرار بسلامة الطيران، وفقا لتصريحات مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، أمبار سوريوكو، في بيان صحفي. 

وثار بركان روانج بشكل خطير منذ يومين، إذ نافث سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر، لذلك جرى الإعلان عن إغلاق المطار.

 

وأعلنت إندونيسيا رفع مستوى الإنذار، الذي ارتفعت قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد.

 

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