تحذيرات من تسونامي في إندونيسيا نتيجة تساقط الحمم البركانية في البحر (فيديو)

حذّرت السلطات الإندونيسية من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحمم البركانية في البحر، إذ بدأت أجهزة الطوارئ عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طلب من السكان عدم الاقتراب أكثر من 6 كيلومترات منه.

وأعلنت وزارة النقل الإندونيسية إغلاق مطار مانادو، القريب من بركان ثائر، بسبب تناثر الرماد البركاني، الذي من شأنه الإضرار بسلامة الطيران، وفقا لتصريحات مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، أمبار سوريوكو، في بيان صحفي.

وثار بركان روانج بشكل خطير منذ يومين، إذ نافث سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر، لذلك جرى الإعلان عن إغلاق المطار.

Eruptions at the Ruang volcano in Indonesia sent ash thousands of feet high and led to the evacuation of thousands of people. https://t.co/aCFQtNmfUY pic.twitter.com/cDIGwKLunf