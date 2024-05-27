«حماة الوطن» بالمنوفية ينظم مراجعات نهائية لطلبة الشهادة الثانوية

نظمت أمانة محافظة المنوفية لحزب حماة الوطن المراجعات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية، وسط حضور طلابي كبير، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاهتمام المستمر لحزب حماة الوطن بالعملية التعليمية في كافة ربوع الجمهورية.

«حماة الوطن» بالمنوفية ينظم مراجعات نهائية

وشهدت الفعاليات إقبالًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور الذين أشادوا بالجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية داعمة تساهم في تحقيق التفوق الدراسي، وتمّ تنظيم الجلسات بمتابعة مباشرة من أعضاء أمانة المحافظة، حيث قدّم نخبة من المدرسين ذوي الخبرة محاضرات ومراجعات مكثفة في مختلف المواد الدراسية.

كما عبر الطلاب عن امتنانهم لهذه المبادرة التي تساهم في تهيئتهم الجيدة للامتحانات النهائية، معتبرين أن مثل هذه الفعاليات تزيد من فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

مراجعات لطلاب الثانوية العامة

ومن المقرر أن تشهد أمانات حزب حماة الوطن استكمال المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية، من أجل دعم العملية التعليمية، حيث يولي الحزب اهتماما خاصا بقطاع التعليم كونه حجر الزاوية في بناء مستقبل الوطن.