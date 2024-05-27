طريقة عمل مادلين كيك الفرنسية.. في 3 خطوات

المخبوزات من الأطعمة المنتشرة والمفضلة للكبار والصغار، ودائمًا ما تُبدع الأمهات في تحضيرها بوصفات متنوعة، خاصةً خلال فصل الصيف، وفي هذا الوقت يعزف الأطفال عن العديد من الأكلات، لتبدأ في حيرة اختيار الصفات الجديدة والسهلة والتي لا تحتاج إلى مجهود كبير والوقوف في المطبخ لوقت طويل، نقدم لكِ وصفة سهلة لطريقة عمل مادلين كيك الفرنسية، وذلك على خطى الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض على قناة cbc sofra.

مقادير مادلين كيك

كوب دقيق

2 بيضة

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

برش ليمون

نصف ملعقة كبيرة من بيكنج بودر

نصف كوب زبدة مذابة

خطوات عمل مادلين كيك

- الخطوة الأولى عمل مادلين كيك: في إناء عميق ضعي البيض والسكر في وعاء، واخفقي المكونات بشكل جيد بالمضرب الكهربائي، وأضيفي برش الليمون، والفانيليا، والبيكنج باودر وقلبيهم جيدًا، وأضيفي الطحين واخلطي حتى يختفي الطحين بالمزيج.

- الخطوة الثانية: أضيفي الزبدة المذابة مع المكونات واخلطيهم مع بعضها حتى تحصلي على عجينة قوامها طري، ثم غطيها وضعيها في الثلاجة ساعة، في هذه الأثناء احضري قالب وادهنيه بالزبدة ورشي عليه طحين، «تفضل بشكل صدف»، اخرجي العجينة من الثلاجة ووزعيها باستخدام الملعقة.

- الخطوة الثالثة: سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادخلي القالب إلى لمدة 15 دقيقة حتى تستوي العجينة وتأخذ لون ذهبي، ثم أخرجيها واتركيها جانباً حتى تبرد.