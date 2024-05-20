طريقة عمل صينية دبابيس دجاج في الفرن.. «الطعم حكاية ومش هتاخد وقت»

صينية دبابيس دجاج في الفرن من الوصفات اللذيذة، التي يمكن تحضيرها على سفرة الغذاء، ولا تأخذ مجهودًا كبيرًا، ويمكن تقديمها مع خبز أو أرز أو مكرونة، بحسب الشيف ساندرا مكاري، ببرنامج «بالهنا والشفا»، على قناة cbc sofra.

المقادير:

دبابيس دجاج الكمية حسب المتوفر «من كيلو إلى 2 كيلو».

1 كوب صوص باربيكيو، ويمكن استبداله بالكاتشب، أو كوب صلصة عادية مع ملعقة كبيرة من السكر، للقضاء على أي حمو أو حموضة، قد تسببها الطماطم.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض، أو يمكن استبداله بالسكر.

1 ملعقة صغيرة بصل بودر أو يمكن استبداله بالبصل العادي، أو الاستغناء عنه تمامًا.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص حسب الرغبة.

1 ملعقة كبيرة صوص حار أو شطة سائلة أو شطة بودرة.

6 فص ثوم مفروم ناعم أو ثوم مقطع شرائح.

شطة مجففة أو الاستغناء عنها تمامًا.

1 ملعقة صغيرة نشا.

طريقة عمل صينية دبابيس دجاج في الفرن

في طبق عميق يوضع كوب من صوص الباربيكيو، وملعقة كبيرة عسل أبيض، و2 ملعقة كبيرة صويا صوص حسب الرغبة، وملعقة كبيرة صوص حار، و6 فصوص ثوم مفروم ناعم، وشطة مجففة، وملعقة صغيرة نشا، والتقليب جيدًا حتى تندمج المكونات، وتوضع دبابيس الدجاج، وتخلط وتترك في التتبيلة مدة لا تقل عن 6 ساعات، وتوضع في بيركس وتدخل الفرن، على درجة حرارة متوسطة وتترك حتى تنضج تمامًا.