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إصابة وفاء عامر بكسر للمرة الثانية في 3 أشهر

كتب:

أحمد شعراني
05:20 م | الإثنين 27 مايو 2024
وفاء عامر

وفاء عامر

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها لكسر في الكتف، منذ 5 أيام، وهو الكسر الثاني الذي تتعرض له في أقل من ثلاثة أشهر، بعد قدمها.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على «فيسبوك»: «أحبائي في الله، في أقل من 3 أشهر اتكسرت قدمي، ومن 5 أيام كسر في الكتف، من فضلكم ادعو لي أوي بجد، وأعتذر عن الرد».

وشاركت مؤخرًا وفاء عامر في مسلسل حق عرب، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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