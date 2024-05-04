معلومات عن الشيخ جابر الجازولي.. ظهرت وفاء عامر أمام مقامه

إطلالة مميزة ظهرت بها الفنانة وفاء عامر، مرتدية العباءة السوداء والطرحة السوداء، أمام مقام الشيخ جابر الجازولي، تمسك في يدها السبحة وتسيطر عليها علامات السعادة، إذ استطاعت أن تخطف قلوب متابعيها بعد مشاركة صورها عبر «إنستجرام»، ليتساءل البعض: من هو الشيخ جابر الجازولي؟

من هو الشيخ جابر الجازولي؟

الشيخ جابر الجازولي، مؤسس الطريقة الجازولية الصوفية، وبذل جهودا كبيرة، حتى تمكن من الحصول على الاعتراف الرسمي من المجلس الأعلى للطرق الصوفية عام 1979، ونجح في تأسيس مقر وساحة للطريقة، وفقا لكتاب «التصوف الاسلامي».

انتشار كبير شهده المنهج الصوفي في عهد الإمام جابر الجازولي، حتى أصبحت الجازولية من أكبر وأكثر الطرق انتشارا فى إفريقا وأوروبا وأسيا، واتسم في مصر، بصفات تأسر قلب وروح مريديه، وعرف بالسماحة، كما أنه كان يرتدي ثوب المهابة والوقار، وتظهر عليه علامات الخشوع لله.

وكان الإمام الجازولي أيضا لا يخاطب أحبابه إلا بكلمة أخ، ويحترم العالم ورجال الدين ويتواضع للجميع، وأيضا عرف بلباقة الحديث، إذ كان يديره بمهارة، ويشرح مفاهيم التصوف شرح الخبير بأصوله وفروعه، حتى أطلق عليه كثير من محبيه «صاحب العبقرية».

الاحتفال بمولد الشيخ جابر الجازولي

يحتفل أبناء الشيخ جابر الجازولي بذكراه سنويا في ساحته العامر، حيث يعد الاحتفال بمولده فرصة طيبة لاجتماع مريديه من شتي البقاع ليتعارفوا فيما بينهم، خاصة أن الطريقة الجازولية تنتشر في معظم محافظات مصر وبعض الدول العربية.