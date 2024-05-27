رئيس الوزراء: الاستعانة بالحوار الوطني لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحوار الوطني يمثل جميع أطياف المجتمع، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالحوار الوطني والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادي بنهاية 2024.

زيادة فاتورة الدعم العام المقبل

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أثناء جولته في الإسكندرية وعرضته قناة إكسترا نيوز، أنه جرى الاتفاق مع وزير المالية على وضع خطة لسداد من 20 لـ 25% من متأخرات الشركاء الأجانب، لافتا إلى زيادة فاتورة الدعم العام المقبل لـ 636 مليار جنيه بزيادة 20%، موضحا أن هناك قفزة في سعر برميل النفط، مشيرا إلى أنه وقت الأزمات العالمية التي شهدها العالم، مصر ظلت عاما ونصف تثبت الأسعار لقطاع الكهرباء والدولة تتحمل هذا التثبيت.

تكلفة إنتاج الكهرباء

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهريا 15 مليار جنيه وتدفع منها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي.