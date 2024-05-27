هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة جاء فيه أنها حامل وتريد تعجيل الولادة، (يعني ينزل الطفل قبل ميعاده)، لكي تتمكن من أداء الحج، فهل يجوز تعجيل الولادة؟.

الحج واجب على المستطيع

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج «حواء» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين: «الحج واجب على المستطيع، فهي الآن لا تستطيع لأنها حامل، ولا تريد الحج وهي نُفساء فنقول لها ربنا يسر لنا المناسك وممكن نأدي كل المناسك إلا الطواف في شروط معينة».

أضافت: «الأم هي من تقرر قدرتها على تحمل مشاق رعاية الطفل أو الرضيع في الحج، وكذلك لا بد من التفاهم مع الزوج في أمر رعاية الطفل حتى لا يتضرر».

حكم تعجيل الولادة من أجل الحج

وتابعت: «يجوز تعجيل الولادة بعدة شروط تتضمن عدم تعرض الأم أو الجنين لأي ضرر، ولا بد أن يكون الأمر تحت رعاية كاملة من الطبيب، وهو من يقرر إذا كانت هذه الحالة يمكن معاه تعجيل الولادة أو لا».