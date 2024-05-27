16 مليونا و651 ألف طالب يشاركون في الدورة الثامنة لمسابقة «تحدي القراءة العربي»

انطلق حفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المسؤولة عن مبادرة «تحدي القراءة العربي» التي تجوب العالم العربي، لإعلان أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة، بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما شهد الحفل تلاوة للقرآن الكريم.

مسابقة تحدي القراءة العربي

وتعتبر مصر من أكبر الدول مشاركة في دورات مسابقة «تحدي القراءة العربي» على مدارس السنوات الماضية، حيث شارك 16 مليونا و651 ألفا و479 طالبا وطالبة في الدورة الثامنة لمسابقة تحدي القراءة العربي من طلاب المدارس المصرية منهم أكثر من 31 ألفا من أصحاب الهمم.

الدورة الثامنة للمسابقة

الجدير بالذكر أن الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي سجلت مشاركة قياسية بأكثر من 28 مليون طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، يمثلون أكثر من 229 ألف مدرسة، بإشراف نحو 154 ألف مشرف ومشرفة، وسجلت مصر مشاركة واسعة في جميع دورات المسابقة منذ انطلاقه في العام 2015.

ويشهد «تحدي القراءة العربي» سنويا عدة مراحل تصفية لاختيار أبطال تحدي القراءة العربي ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتابا، واستيعاب أبرز المعلومات الواردة فيها، كما تتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية ثم المدارس والمناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، وصولا إلى اختيار الفائزين في التحدي على مستوى كل دولة، سواء في الوطن العربي أو الدول المشاركة من خارجه.

وتتولى لجان متخصصة بالتعاون مع لجان تحدي القراءة العربي اختيار الفائزين على مستوى المناطق والإدارات التعليمية والمديريات والمحافظات، وصولا إلى اختيار العشرة الأوائل والفائز على مستوى كل الدولة للمشاركة في التصفيات النهائية على لقب تحدي القراءة العربي.

جوائز مسابقة تحدي القراءة العربي

وتشمل جوائز تحدي القراءة العربي، جائزة أبطال التحدي 500 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم المركز الثاني، 70 ألف درهم للمركز الثالث، وبالنسبة لجائزة المدارس المتميزة مليون درهم المركز الأول، 500 ألف درهم المركز الثاني، و300 ألف درهم المركز الثالث.

كما تشمل جائزة المشرفين المتميزين 300 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم المركز الثاني، و50 ألف درهم المركز الثالث، وبالنسبة لجائزة أبطال الجاليات 100 ألف درهم للمركز الأول، و70 ألف درهم المركز الثاني، و30 ألف درهم المركز الثالث.