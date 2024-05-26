رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة، ضمن نتائج صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على الموقع الرسمي للمديرية التعليم بمحافظة الجيزة؛ وذلك تيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الثانى محافظة الجيزة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الثاني محافظة الجيزة متاحة الآن ويمكن والاستعلام بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فقط عبر هذا الرابط https://www.gizaedu.net/

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي من خلال المحمول 5960 أو أي من خلال الخط الأرضي 09000160.