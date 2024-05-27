بيع دراجة رئيس فرنسي سابق بسعر خيالي في مزاد علني.. ما علاقة حبيبته؟

شهد مزاد علني أمس الأحد، بيع «سكوتر» من طراز «بياجو إم بي3 – 125» يعود للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، مقابل 20500 يورو (أي ما يساوي أكثر من 22 ألف دولار)، فما سر هذا السعر الكبير الذي حققته الدراجة؟

بيع دراجة لرئيس فرنسي سابق بسعر كبير

حسب ما ورد على موقع «العربية»، جرى بيع دراجة «بياجو إم بي3 – 125» النارية التي تعود إلى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند بهذا السعر الكبير؛ إذ كان يستخدمها في الذهاب للقاء حبيبته التي أصبحت فيما بعد زوجته.

وأوضح الفائز بالمزاد دوني برييريه، أنه ينوي عرض الدراجة في متحفه «بريتسيج إيه كوليكسيون» للسيارات في غرب فرنسا، لافتًا إلى أنه يعتبر هذه الدراجة جزءًا من تاريخ فرنسا؛ لذا سيعرضها مع 120 مركبة أخرى في مجموعته، التي يعود تاريخ تصنيعها من عام 1922 حتى يومنا هذا.

الدراجة قطعت مسافة 10 كيلومترات

ومن الغريب أن هذا المزاد الذي نظمته دار «روياك» في قصر دارتينيي بمدينة مونبازون لم يستغرق سوى 10 دقائق، وشارك فيه 40 شخصًا، وكانت رئاسة الجمهورية المالك الأول للدراجة وبعد المزاد تحولت إلى ملكية الفائز بالمزاد دوني برييريه، ويشير عداد الدراجة إلى أنها قطعت مسافة 34 ألف كيلومتر.

ومن جانبها، كشفت دار المزادات أن سعر دراجة «بياجو إم بي3 – 125» النارية في سوق المركبات المستعملة يتراوح بين 1300 و4000 يورو فقط، ما يجعل السعر الذي بيعت به مرتفعًا بشكل ملحوظ، مُبررة ذلك أن مالكها الأول هو رئاسة الجمهورية، وأن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند كان يستخدمها في الذهاب للقاء حبيبته.

أزمة بين الرئيس الفرنسي السابق وشريكة حياته

جدير بالذكر أنه في عام 2014، التُقطت صور صحافية خلسة للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند على الدراجة النارية مرتديًا خوذة تخفي وجهه خلال زيارة سرية لحبيبته الممثلة والمخرجة جولي غاييه، التي أصبحت فيما بعد زوجته.

وتسبب هذه الصورة وقتها في إثارة أزمة كبيرة بين فرانسوا هولاند وشريكة حياته الرسمية وقتها فاليري ترييرفيلر، والتي انتابتها حالة غضب شديدة، وردت على ذلك وقتها بنشر كتاب لاذع بعنوان «شكرًا على هذه اللحظة» (Merci pour ce moment) استعرضت فيه كواليس حياتها في قصر الإليزيه مع الرئيس الذي انتخب عام 2012.