ليس العرض والطلب فقط.. سبب تراجع أسعار مواد البناء في الأسواق (فيديو)

كشف كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وغرفة مواد البناء، أسباب التراجعات الأخيرة في أسعار مواد البناء بالسوق المحلية، والتأثيرات العالمية على سوق الأسعار داخل مصر.

التسعير يعتمد على العرض والطلب

قال الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المعروض على قناة «صدى البلد»، إن هناك منطق واحد في عمليات التسعير، وهو عمليات العرض والطلب، وهو ما يؤثر على معدل ارتفاع أو انخفاض الأسعار داخل السوق المحلية، ففي حالة حدوث توازن في عمليات العرض والطلب، يكون هناك استقرار في الأسعار بشكل عام.

سبب ارتفاع أسعار الحديد سابقا

وأضاف عضو غرفة مواد البناء، أن أسعار الحديد باتت مرتفعة في فترة من الفترات، نتيجة ارتفاع خام البيليت الذي يدخل في صناعة الحديد، حيث أنه يعد من المكونات المستوردة بالدولار من الخارج.

تراجع سعر الحديد في الفترة الحالية

وأوضح الدسوقي، أن تراجع سعر الحديد في الفترة الحالية، يأتي بسبب عملية تحرير صرف العملة ووصول الدولار إلى مستوى 46 جنيه أمام الجنيه المصري في شركات الصرافة المحلية، بعد أن كان غير متوفر داخل السوق المحلية، بالتالي كان يلجأ البعض إلى طرق غير قانونية لتدبير المواد الخام المتداخلة في الصناعة.