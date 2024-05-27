«الإدارية العليا» تعلن رفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من جمال عبدالكريم سيد، وآخرين، والذي طالبوا فيه ببطلان انتخابات نادي الزمالك التي أجريت في 20 / 10 / 2023.

انتخابات نادي الزمالك

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه في الدعوى رقم 78/12303 والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك التي أجريت بتاريخ 20 أكتوبر 2023 وإعادة الدعوى لإجراء الانتخابات مجددا.