«شعبة الكوافير» تحذّر من التاتو وفرد الشعر: معظم المصريات «صُلع»

قال محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إنّ معظم السيدات المصريات تعانين من الصلع، نتيجة عمليات فرد الشعر، بمنتجات البروتين والكيرياتين، نظرا لاحتوائها على نسب من مادة الفورمالين التي تسبب أمراضا سرطانية وجلدية، فضلا عن أضرار أخرى للشعر.

تحذير من التاتو والوشم

وحذّر الدجوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من «الوشم» و«التاتو»، حيث يتم استخدام أحبار تؤدي إلى أمراض جلدية، كما حذّر من أدوات التجميل الرخيصة والمغشوشة وغير المسجلة، والمصنّعة بمصانع «بير السلم».

وأكد رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، أنّ أدوات التجميل الرخيصة والمغشوشة، تحتوي على مواد كيميائية تمتص الجلد وتتفاعل مع الدم، ما تتسبب في النهاية إلى إصابة من يستخدمها بالفشل الكلوي.

دورات مجانية لمهنة الكوافير

وأضاف الدجوي، أنّ شعبة الكوافير تسعى تخطط لتنظيم ورش تدريب لمهنة الكوافير، ضمن مبادرة «أصلها مصر» التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، متابعا: «نحن الآن في مرحلة التجهيزات داخل مبنى وزارة التضامن، لتفعيل ورش للرجال والنساء، ودعم الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل، بدورات مجانية من أبناء المهنة، والتي تنظم في القطاع الخاص بأسعار لا تقل عن 5000 جنيه.

شنطة معدات مجانية

ولفت رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنّ الوزارة تدعم الشباب في التدريب، بتوفير فرص عمل وتمكينهم بمنحهم شنطة معدات مجانية لكل تخصص.

إثبات مهنة الكوافير في بطاقات الرقم القومي

وتابع الدجوي، أنّه ينسّق مع وزارة التضامن، لمخاطبة وزارة القوى العاملة، ليكون التدريب على فنون الكوافير بمثابة شهادة قياس مهارة، لمساعدة العاملين في المهنة على إثباتها في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.