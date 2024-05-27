صرف 1500 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة طنطا بمناسبة عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة اليوم، على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وصرف ما يعادل أجر 15 يوما بحد أدنى 600 وحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

اجتماع مجلس جامعة طنطا

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

استعدادات عيد الأضحى

وأكد «ذكي» أن الجامعة تستعد من خلال خطة طوارئ لرفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى استعداد الجامعة للتعاون مع المحافظة لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.

وشار إلى أن جامعة طنطا تتصدر الجامعات المصرية في تنظيم القوافل الطبية الشاملة واستطاعت تنفيذ 1200 قافلة شاملة خلال الـ3 سنوات الأخيرة بمعدل قافلة كل يوم تقريبا، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على التنسيق مع المحافظة لتوجيه القوافل إلى المراكز والقرى الأكثر احتياجا بشكل عادل.