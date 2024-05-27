أستاذ قانون دولي: قصف خيام النازحين برفح الفلسطينية انتهاك متعمد من إسرائيل

أكد الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الانتهاك المتعمد والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن هناك أمر صادر من محكمة العدل الدولية، منذ أيام قليلة، يطالب بوقف فوري للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي لا يستجيب.

قصف أماكن خيام النازحين

وأوضح أن الأمر الثاني بشأن الانتهاك المتعمد من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يتمثل في قصف أماكن خيام النازحين، رغم أن إسرائيل كانت أعلنت في أوقات سابقة بأن هذه الأماكن آمنة، متابعًا: «هذا يعني أنهم يجمعون الشعب الفلسطيني في مكان ثم يتم قصفه لإحداث أكبر قدر من الخسائر تماشيًا مع ما يرتكبه الجانب الإسرائيلي منذ بداية الحرب».

وقفة حاسمة من المجتمع الدولي

وأضاف أن إسرائيل تعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من التدمير البشري والمادي، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن يتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم جنائيا، والمحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع فقط، مشددًا على أن الأمر يحتاج لوقفه حاسمة من المجتمع الدولي لوقف هذه الدولة وعن جرائمها.