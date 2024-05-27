تداولات محدودة تضعف الدولار في «وول ستريت»

انخفض مؤشر الدولار حول 104.7 نقطة اليوم الاثنين، مع توقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة مع غياب معظم المستثمرين لقضاء عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة (عيد وطني).

وتتطلع الأسواق أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر الدولار اليوم

وارتفع الدولار الأسبوع الماضي، حيث أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية على المعنويات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير أيضًا أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا ارتفع التضخم مرة أخرى.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأسواق عن التوقعات بشأن بداية دورة التيسير من سبتمبر إلى ديسمبر من هذا العام.

على الصعيد الخارجي، يتطلع المستثمرون أيضًا إلى بيانات التضخم من الاقتصادات الكبرى الأخرى لتوجيه توقعات أسعار الفائدة العالمية، ومن المقرر أن تصدر أستراليا وألمانيا ومنطقة اليورو تقاريرها هذا الأسبوع.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار اليوم

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.1766 أو 0.17% إلى 104.5729 نقطة يوم الاثنين 27 مايو من 104.7495 نقطة في جلسة التداول السابقة.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.87 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 106.32 نقطة خلال 12 شهرًا.