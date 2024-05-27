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«التحالف الوطني» يوفر 7 آلاف فرصة عمل من خلال مبادرة «توظيف مصر»

كتب:

يسرا البسيوني
09:02 م | الإثنين 27 مايو 2024
جانب من ملتقى التوظيف

جانب من ملتقى التوظيف

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة «توظيف مصر»، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

مبادرة توظيف مصر

وأوضح التحالف الوطني، في بيان له، أن مبادرة توظيف مصر تتم بمشاركة أكثر من 37 شركة من شركات القطاع الخاص.

توفير فرص عمل

وأضاف التحالف الوطني، أن الملتقى يوفر ما يقرب من 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات، والتي تعمل على تسهيل البحث عن الوظائف من القطاع الخاص في مجالات مختلفة بمكان واحد.

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بقلم يسرا البسيوني