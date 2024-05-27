التحالف الوطني يوقع الكشف الطبي المجاني على 411 مستفيدا بالسويس

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجاحها فى توقيع الكشف على عيون 411 من أهالي قرية جنيفة بالسويس، في إطار تحقيق أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتقديم خدمات نوعية ذات جودة فى القطاع الصحي، وبالتعاون مع هيئة قناة السويس وضمن مبادرة عينيك في عينينا للحد من مسببات العمى لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظات القناة.

وأوضحت عضو التحالف الوطني أن ذلك يأتي في إطار، أنشطة القافلة الطبية المتخصصة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجرائها.

مبادرة عينيك في عينينا

وأكد هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن قافلة جنيفة هي القافلة الرابعة ضمن أنشطة التعاون بين صناع الخير وهيئة قناة السويس فى تنفيذ مبادرة عينيك في عينينا لدعم تمتع أهالي مدن القناة بصحة عيون أفضل، موضحا أن جميع خدمات مبادرة عينيك في عينينا تقدم بالمجان تماما دون أن يتكلف المستفيد أي نفقات.

وأضاف عبدالفتاح أن قافلة جنيفة نجحت في تشخيص احتياج 107 من الأهالي لعمليات جراحية سوف يتم تنفيذها قريبا وتشخيص احتياج 215 لنظارات طبية سوف يتم تسليمها قريبا وتقديم العلاج لعدد 342 مواطنا.

قوافل طبية مجانية

وأشار عبدالفتاح إلى أن التعاون بين هيئة قناة السويس وصناع الخير في مجال تنفيد مرحلة جديدة من مراحل مبادرة عينيك في عينينا يستهدف كل أهالي قرى ومدن ومراكز محافظات القناة وأن الانطلاق بدء بتنظيم القافلة الأولى بقرية العمدة بمنطقة الجناين بمحافظة السويس والثانية قرية عامر بحي الجناين بالسويس وتلا ذلك قافلة قرية عين غصين وأن تنظيم سلاسل القوافل سوف يتوالى ليستهدف كل قرى ومدن ومراكز محافظات القناة.

يذكر أن خدمات مبادرة عينيك في عينينا لصالح أهالي محافظات القناة تشمل تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الإصابة بأمراض العيون من خلال الاكتشاف المبكر، فضلا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمن تم تشخيص احتياجه لها فى القوافل فى مدة لا تتجاوز أسبوعين، وسوف يلي ذلك إجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها، وأن العمليات تشمل إزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وإزالة الظفر والمياه الزرقاء وجراحات استعدال الجفون والشبكية وصولا لعمليات زرع القرنية.