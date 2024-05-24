فرص عمل للشباب بالجيزة.. اعرف تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل بمصنع المصرية لصناعات الصلب.

وأشارت محافظة الجيزة عبر المنشور، إلى نوعية الوظائف المطلوبة بمصنع المصرية لصناعات الصلب وجاءت كالتالي:

عمال إنتاج بأكتوبر وأبو رواش

- المؤهل: معهد فني صناعي.

- السن: لا يزيد عن 35 سنة.

- مدة العمل: 12 ساعة.

- السكن: يوجد سكن.

- موقف محدد من التنجنيد.

- يوجد إضافي.

- بدل وجبة.

- بدل مواصلات.

- تأمينات اجتماعية.

- يفضل من لدية خبرة في المصانع بمجال المكابس.

كيفية التقديم على الوظائف

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً، ويمكن التواصل مع المصنع من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».