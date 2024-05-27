رئيس «الدراسات المستقبلية»: قصف مخيم النازحين رسالة إسرائيلية «وقحة»

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، أن الاعتداء الغاشم، والمذبحة التي جرت من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مخيم النازحين التابعة لـ«الأونروا»، رسالة وقحة وصريحة من الاحتلال الإسرائيلي، للمحاكم الدولية والهيئات والمجتمع الدولي، موضحًا أن هذا تأكيد على أن إسرائيل تستهتر بكل شيء، وترى نفسها فوق كل شيء.

إسرائيل تعتبر الدم الفلسطيني رخيص

أشار «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن إسرائيل تتحرك بهذا الشكل، لأنها تعلم وتعي من يدعمها، ويغطي المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوهًا بأن إسرائيل مستهترة بالإقليم، وتعتبر أن الدم الفلسطيني رخيص وليس خلفه مطالب، وهذا التصرف الإسرائيلي وقاحة وصفاقة وتحدي شديد للعالم.

وأوضح أن إسرائيل لا ترغب في المفاوضات، وتريد فقط شراء الوقت وإطالة أمد الحرب لتهدئة الجبهات، مؤكدًا أن التفكير الإسرائيلي مختلف، والحكومة الإسرائيلية الحالية تعتقد ان الحرب أفضل لها، لأنه يعفيها عمليًا من الجدل والمحاكمات والانتخابات الإسرائيلية.

أمريكا تدعم إسرائيل

وتابع: «حكومة نتنياهو ترى أن استمرار الحرب في قطاع غزة أهم وأبقى من توقيفها.. إسرائيل تختار الحرب وهو ما تجعل الشعوب وتخسر الحروب بالتقدير الخاطئ والخيارات الرديئة وهذا يذهب أن تصطدم إسرائيل بالحرب»، موضحًا أن أمريكا تدعم إسرائيل وتغطي على جرائمها وتعاند المجتمع الدولي بذلك.