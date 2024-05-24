مكون لتخزين الفلفل الأخضر في الفريزر سنة كاملة.. «مش هتحتاري تاني»

لا تستطيع ربات المنزل الاستغناء عن الفلفل الأخضر في إعداد مختلف المأكولات، إذ أنه يتمتع بمذاقه الشهي وإضافة نكهة خاصة على الأطعمة، لكن بعض السيدات لا يعرفن كيفية تخزينه ليبقى طازجًا، وحتى لا تحتار عندما لا يتواجد في السوق، نقدم لكم بحيلة سحرية ومكون واحد كيفية الحفاظ عليه وتخزينه لفترة طويلة.

تخزين الفلفل الأخضر في الفريزر

«إزاي أخزن الفلفل في الفريزر؟»، سؤال يراود السيدات، إلا أنه قدم موقع «food today»، حلًا سحريًا في خطوات:

اختيار فلفل جيد وفحصه للتأكد من عدم وجود عيوب لتخزينه.

غسل الفلفل بشكل جيد تحت الماء البارد.

تقطيعه إلى قطع أو شرائح أو تركه كما هو حسب الرغبة.

وضع الفلفل المقطع على منشفة نظيفة لتجفيفه.

تتبيل قاع الحلة بالملح والبهارات ومكعب المرق، هذه الحيلة تضمن عدم خسارته لعدة أشهر ومن الممكن أن يصل إلى أكثر من سنة.

وضعه بداخلها ليأخذ غلوة.

ضعي الكرنب في أكياس حتى يتجمد.

ذلك الطريقة للفلفل الذي سيدخل في مكونات الطعام خلال الطهي.

تخزين الفلفل الأخضر

إذا كان لديك الرغبة في الاحتفاظ بالفلفل الأخضر، لاستخدامه في السلطات، يجب التالي:

افردي الفلفل الأخضر على منشفة بيضاء.

أزيلي الجزء الأمامي من الفلفل.

رشي عليه كمية من الملح والبهارات.

لفي كل كمية من الفلفل وضعيها في كيس بلاستيك.

ضعي كمية مناسبة لطهي الطعام في كل مرة.

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فوائد الفلفل الأخضر للجسم

أوضح الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الفلفل الأخضر له فوائد عديدة، تتمثل في التالي: