أخصائية تغذية علاجية: التوابل لها دور كبير في الحفاظ على المناعة

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائية تغذية علاجية، إن الحفاظ على المناعة يرتبط بثلاث أشياء، أولها الاهتمام بترطيب الرئة للتخلص من المخاط، ومساعدتها على تنظيف نفسها بنفسها، وأكل الخضروات ذات اللون الأخضر مثل البقدونس والكزبرة والجرجير الذي له دور كبير في تقوية المناعة، ويطرد السموم من الجسم ويمنع تكون مخاط رئوي.

فصيلة الريزون ودورها في تقوية المناعة

وأضافت الأخصائية خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «CBC» أن التوابل لها دور كبير في الحفاظ على المناعة، موضحة أن الكركم والزنجبيل ينتميان إلى فصيلة من التوابل تسمى «الريزون» كما أن لها دورا كبيرا في تقوية المناعة، كما أن فصيلة «الريزون» من الفصائل المضادة للجراثيم والفيروسات والالتهابات.

وأشارت إلى أن ورق الجوافة المغلي يساعد أيضًا على منع تكون المخاط الرئوي، ويعمل على ذوبانه، مضيفة: «تُوضَع في الماء لتغلي بعد عشر دقائق من غليان المياه وغليها لفترة قليلة، ثم تغطيتها لتهدأ وتبرد ونشربها مع إضافة العسل لكن لا يُضَاف السكر عليه، ويُكْسَر الطعم بمعلقة صغير من القرفة».